Divulgação Salete Muraro





A designer de joias Salete Muraro lançou uma nova coleção de joias inspirada nos indígenas.

Leia também Lene Sensitiva lança linha de banhos energéticos





"A minha nova coleção foi pura emoção. Uma homenagem aos nossos índios brasileiros. Fiz uma vitrine baseada na brasilidade e na cultura dos índios Pataxó, do sul da Bahia", comentou Salete Muraro. "Uma viagem com uma conexão incrível. Amei os adornos e tudo feito por eles".

"Voltei às nossas origens conhecendo seus costumes e habilidades que me impressionaram. Vale muito a pena sair da zona de conforto e conhecer um povo tão cheio de tradições".

Divulgação Salete Muraro





"Amo meu Brasil e sei que podemos explorar toda essa magia com muito carinho, admiração e respeito".

"É muito importante para um designer buscar inspiração no mundo real e trazer suas conexões, sem buscar copiar ou parece igual a todos. A minha melhor frase desse ano foi “Não copie ninguém, apenas se inspire".



"Não vencia dar conta dos pedidos. Descobri que podia trabalhar, ganhar meu próprio dinheiro e fazer o que mais amava. Hoje, sinto falta das minhas raízes e de como eu aprendi meu ofício. Mais foi na Bahia que voltei a me inspirar e me conectar com o sabor primitivo, com minha essência e meus antigos costumes", finalizou a designer.