Divulgação Decoração de interiores: empresa inova com modernidade e luxo





Unindo a tradição do bom gosto com a modernidade de tecnologias integradas a decoração, a Luxdecor localizada agora na pista de caminhada do campolim, em Sorocaba, está com seu novo show room de portas abertas. O projeto, executado pela proprietária Ana Paula, conta com os mais diversos mostruários de tecidos, papel de parede exclusivos, modelos únicos de cortinas, texturas e estampas.





A ambientação do espaço faz com que todos os sentidos sejam provocados, propício para aguçar a criatividade ao escolher os detalhes de seu projeto de interiores. No ramo de decoração há mais de 15 anos, a Luxdecor investiu em um novo olhar para que a sua experiência de escolha seja singular, segue sendo referência em cortinas, persianas e toldos manuais e motorizados, papel de parede, tapetes, tapeçaria, tecidos e linhas exclusivas de cama & banho. Interiores que expressam vidas e emoções.

A decoração de interiores modernos geralmente enfatiza linhas limpas, espaços abertos e uma paleta de cores neutras com toques de cores vibrantes. Materiais como metal, vidro e concreto são comuns, e o design tende a ser minimalista e funcional.

Elementos de tecnologia integrados, como sistemas de automação residencial, também são frequentemente incorporados. O estilo moderno valoriza a simplicidade, o conforto e a praticidade, criando espaços que são ao mesmo tempo elegantes e funcionais.

