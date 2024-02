Fabiano Moraes Carnaval em Trancoso (BA)





O Carnaval em Trancoso oferece o ambiente ideal para quem quer se conectar com a verdadeira essência do vilarejo mais charmoso da Bahia. Com dias tranquilos, clima descontraído e horas que passam sem se preocuparem com o relógio, Trancoso no Carnaval é simplesmente deliciosa.







Diferentemente do Réveillon, quando o pequeno vilarejo fundado pelos jesuítas no século XVI se converte em palco de DJs internacionais e festas que viram a madrugada, o Carnaval tem uma programação mais simples e sossegada. Um feriado ideal para famílias, amigos ou casais que queiram curtir o cenário paradisíaco e aproveitar dias inesquecíveis.

Com algumas das praias mais bonitas do litoral brasileiro, o bom mesmo em Trancoso é se deixar levar pela atmosfera descontraída enquanto curte uma sombra à beira-mar, um mergulho em Rio da Barra, ou as águas calmas de Itapororoca.



Para os amantes de golf, o Condomínio Terravista, na praia das Tartarugas, reserva um dos melhores campos para a prática do esporte na América do Sul. Já as crianças têm opções de atividades para o dia inteiro, desde aulas de capoeira e surf, a passeios à cavalo e muito mais.

No final da tarde, não tem pra ninguém: o Quadrado é a verdadeira atração e todo mundo se encontra no centrinho histórico para bater papo, curtir a Igrejinha de São João Batista ou os bares e restaurantes no entorno.



Uma visita ao Mirante do Quadrado ou às icônicas falésias durante o pôr-do-sol, também é imperdível para os apreciadores de uma bela paisagem.



A dica é a Pousada Hibisco, que fica praticamente dentro do Quadrado, onde tem os melhores restaurantes, com uma estrutura sensacional e um preço justo e acessível, com toda infraestrutura que você e sua família precisa.