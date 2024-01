Divulgação Miami é um dos destinos mais procurados por brasileiros nas férias





Miami é um ótimo lugar para explorar a gastronomia e a vida noturna! Há uma variedade incrível de restaurantes com culinária internacional, desde pratos latinos autênticos até cozinha de fusão inovadora. Para a vida noturna, os bairros de South Beach e Brickell oferecem uma atmosfera vibrante, com bares, clubes e lounges para todos os gostos.





Gastronomia

Miami é um paraíso gastronômico, oferecendo uma ampla gama de opções culinárias. Se você gosta de frutos do mar frescos, experimente o tradicional Joe's Stone Crab, em South Beach. Para uma experiência latino-americana, sugiro o Versailles em Little Havana para autêntica comida cubana. O Yardbird Southern Table & Bar em Miami Beach é conhecido por pratos sulistas deliciosos. E se você busca por algo mais sofisticado, o restaurante Komodo oferece uma mistura de culinária asiática e uma atmosfera elegante. Atualmente tem o Queen que hoje é um dos mais procurados por sua decoração, ambiente intimista, é um restaurante japonês, mas você que não gosta, encontrará no cardápio algo que seja do seu agrado.

Divulgação Queen, que hoje é um dos mais procurados em Miami





Divulgação Joe's Stone Crab





Miami tem uma vida noturna animada e diversificada! South Beach é conhecido por seus clubes badalados e bares na Ocean Drive. Wynwood é ótimo para uma vibe mais artística, com galerias de arte e bares descolados. Brickell também oferece uma variedade de opções elegantes para sair à noite. Há desde clubes exclusivos até bares mais descontraídos. Você prefere lugares mais movimentados ou algo mais tranquilo para curtir a noite?

Reprodução/Flickr - 05.01.2024 Brickell, em Miami





Para quem gosta de artes

Miami é um paraíso para os amantes da arte! Wynwood é um bairro conhecido por seus murais de street art espetaculares. A região abriga o Wynwood Walls, um espaço dedicado à arte urbana com murais de artistas renomados. Além disso, o Perez Art Museum Miami (PAMM) oferece uma coleção incrível de arte contemporânea e exibições fascinantes. Se você curte arte, definitivamente vale a pena explorar esses lugares em Miami.

Reprodução/Wikimedia Commons - 01.09.2022 Wynwood Walls





Compras em Miami

Miami é um destino incrível para fazer compras! Desde shoppings luxuosos até outlets com descontos ótimos, a cidade tem opções para todos os gostos. O Aventura Mall é um dos maiores shoppings, com uma variedade enorme de lojas de grife e marcas populares. O Design District é perfeito para quem busca marcas de alta moda e design de luxo. Para ofertas e descontos, o Sawgrass Mills, localizado um pouco fora de Miami, é um dos maiores outlets dos Estados Unidos. Há também o Lincoln Road Mall, em South Beach, ótimo para compras e para aproveitar a atmosfera única da região. O que você está procurando especificamente? Luxo, boas ofertas ou uma experiência diferente?

Divulgação Sawgrass Mills





Baladas em Miami

Miami é famosa por sua vida noturna animada e suas baladas são destinos populares para quem quer aproveitar a noite. Lugares como LIV no Fontainebleau Hotel em Miami Beach são conhecidos por suas festas extravagantes e pela presença de celebridades. Story e Basement Miami são outros locais famosos por suas pistas de dança pulsantes e eventos com DJs renomados. Se você está em busca de uma experiência mais exclusiva, o Rockwell e o E11EVEN são boas opções. Estes locais costumam ter exigências de vestimenta e podem ter lista de convidados, então é sempre bom verificar antes de ir.