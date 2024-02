Reprodução/Instagram Deborah Albuquerque





A apresentadora Deborah Albuquerque e a família tiraram um período de férias inacabáveis que partiu de Fernando de Noronha (PE) à cidade de Trancoso (BA). Na aventura com a ruiva participam a filha de oito anos e o marido, Dr. Bruno Salomão, que junto com ela conquistou o segundo lugar do reality "Power Couple Brasil 5", exibido pela Record.





A família realiza a viagem pela região Nordeste do País, onde além de aproveitar as belezas naturais das cidades por onde passam, aproveitam os serviços de disputados resorts e beach clubs. "Tudo maravilhoso. Uma beleza indiscutível e todo o requinte buscado pelo público. Essa experiência imersiva com a natureza, certamente, ficará na memória de toda a família".





Dentre as curiosidades esteve o café flutuante solicitado pela ruiva, degustado em piscina com borda infinita, pedido que surpreendeu o maridão como uma inesquecível surpresa romântica. "Esse momento fará parte de nossa história, de nossas memórias", finaliza a apresentadora.