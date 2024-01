Divulgação Uzna é a maior arena coberta do Brasil

Depois de tocar na casa de Cristiano Ronaldo em Portugal na passagem do ano ,

Luan Santana aterrisa em Sorocaba! O artista volta pra esses lados , no dia 27 de janeiro, para show na UZNA.

Os portões abrem às 20h. Mais detalhes e ingressos estão disponíveis no instagram @uzna.oficial e site uzna.com.br

Luan Santana é cantor e compositor brasileiro nascido em 1991. Ele ganhou destaque nacional em 2009 com o hit "Meteoro" e desde então se tornou um dos principais nomes da música sertaneja no Brasil. Ao longo de sua carreira, lançou vários álbuns de sucesso, conquistando uma base de fãs dedicada não apenas no Brasil, mas também em outros países de língua portuguesa. Suas músicas costumam mesclar elementos do sertanejo com outros estilos musicais, alcançando grande popularidade.

Maior arena coberta do Brasil

A Uzna conta com diversos setores: área Premium, front stage e camarote privativo com atendimento vip de bebidas e comidas, conta com estacionamento Privativo (cobrado à parte), inaugurado no dia 25 de março de 2022. A casa foi toda projetada para você ter uma experiência inesquecível com qualidade e total segurança.

A Uzna é a maior arena de eventos coberta do Brasil com capacidade para até 12 mil pessoas, localizada no quilômetro 5 da Rodovia José Ermírio de Moraes, em Sorocaba, a casa de shows promete um espaço de eventos completo.

A casa conta com um palco 3D, além da arena principal com mais de 6 mil m² cobertos e saídas livres nas laterais, tudo isso para trazer segurança e conforto ao público . O complexo também traz mais dois espaços, um hospitality a céu aberto com bares, lounges, redário e um espaço gastronômico coberto.

