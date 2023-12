Reprodução PC Siqueira foi um dos primeiros Youtubers de sucesso do país

Sim, dinossauro é o termo usado para os primeiros a terem um canal no YouTube. PC começou a sua história em 2010 e chegou a ter mais de 2,12 milhões de inscritos e mais de 350 milhões de views somando tudo.



Relembre a trajetória do influenciador

Paulo Cezar Goulart Siqueira conquistou uma geração de jovens por comentar, de forma direta e bem-humorada, os mais variados temas do cotidiano



Encontrado morto, aos 37 anos, nesta quarta-feira (27) , dentro da própria casa, na zona sul de São Paulo, o influenciador PC Siqueira se tornou popular em 2010 e, desde então, teve uma trajetória marcada por polêmicas.

Considerado um dos primeiros criadores de conteúdo a ganharem notoriedade no YouTube, Paulo Cezar Goulart Siqueira conquistou uma geração de jovens por comentar, de forma direta e bem-humorada, os mais variados temas do cotidiano.

Em pouco tempo, seu canal na plataforma, o “MasPoxaVida”, ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores. Declaradamente ateu, PC Siqueira costumava também fazer comentários ácidos a temas religiosos, principalmente, ao cristianismo – o que lhe rendia inúmeras críticas nas redes sociais.

A fama na internet levou PC Siqueira à televisão e, entre 2011 e 2013, o influenciador fez parte do quadro de apresentadores da antiga MTV, estrelando programas como “PC na TV”, “MTV Games” e “Furo MTV”. O criador de conteúdo também participou do reality de empreendedorismo “O Aprendiz”, da Band, em 2019.

Como ator, Paulo Cezar participou de dois filmes de comédia, ambos lançados em 2017: “Internet – O Filme” e “Os Penetras 2 – Quem Dá Mais?”.

Reprodução PC Siqueira com Cauê Moura e Rafinha Bastos

Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 2016 em uma festa de aniversário da minha filha, a Viihtube, onde se encontravam vários influenciadores. E ele estava lá, supersolícito, gentil... ficamos conversando por horas.

Um cara sensacional, inteligente e que tinha muita facilidade em criar conteúdos de todos os tipos de nichos.

Problemas de saúde

Para além do humor, PC Siqueira também ficou conhecido por falar abertamente sobre problemas ligados à saúde mental. O youtuber revelou aos seguidores ter sido vítima de bullying, em boa parte da infância e adolescência, por causa do estrabismo e que, ao longo de toda a vida, enfrentou um quadro depressão. Em 2014, ele também divulgou um diagnóstico de transtorno bipolar e contou já ter tentado suicídio.

Em fevereiro de 2021, PC anunciou ter sido diagnosticado com uma doença degenerativa rara, a osteonecrose femoral. Na época, o influenciador – que apareceu nas redes sociais caminhando com a ajuda de um andador – afirmou que o quadro já estava avançado, com a completa necrose de ossos do quadril e da cabeça do fêmur; por isso, foi necessária uma cirurgia para substituição do osso morto por um implante.

No mesmo ano, o youtuber publicou nas redes sociais ter sobrevivido a uma overdose. Na ocasião, ele relatou estar enfrentando problemas com alcoolismo e abuso de substâncias. Já em março de 2023, Siqueira chegou a ser socorrido por bombeiros, dentro da própria casa, segundo o próprio influenciador, apenas com ferimentos leves.

Procure ajuda

O Centro de Valorização da Vida (CVV) é um serviço voluntário gratuito de apoio emocional e de prevenção ao suicídio. Por meio do Disque 188, é possível conversar com pessoas capacitadas, de forma anônima e sigilosa, sobre aflições e pensamentos suicidas. Também é possível ter acesso aos especialistas do CVV por Chat, e-mail e em pontos físicos. É possível ainda buscar atendimento médico nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) dos municípios.

Descanse em paz, meu amigo, e minha solidariedade e apoio a toda família.