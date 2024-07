Foto: Sergio Cyrillo/ Divulgação Cantora está confirmada para participação especial na Festa do Peão de Barretos, no próximo mês de agosto





A cantora Bruna Viola comemora seus 20 anos de trajetória no campo da música com destaque à apresentação do feat com a dupla Chitãozinho e Xororó resultante na faixa “Vida”, canção de destaque nas plataformas digitais. Dona de um estilo que resgata o sertanejo de raiz, a jovem de 31 anos mantém o chapelão na cabeça e a viola nos braços para mostrar ao público seu talento musical.

Em conversa com a coluna, a cantora celebra o atual momento da carreira e destaca a paixão pelo estilo musical, além da admiração aos reis do sertanejo Chitãozinho e Xororó, que fazem presença especial no álbum. “Sou muito fã da dupla e já gravamos juntos em outra ocasião. Participei do DVD “Elas em Evidências”, além de outros encontros pela estrada da vida. Eles são ícones, pessoas incríveis e quando fiz o convite para gravar a faixa “Vida” comigo, me emocionaram ao aceitar no mesmo momento. O Xororó ainda compôs a segunda parte da música e, ainda, deu o nome para música, que inicialmente se chamava ‘Dias Simples’”, diz a cantora.

“Esse projeto teve início em 2022, quando foi protagonista do filme “Sistema Bruto. Na época fiz uma postagem de bastidores cantando ‘Vida’ e os fãs passaram a pedir para cantarmos juntos. Quando anunciamos que gravaríamos a faixa em parceria com a Chitãozinho e Xororó, a resposta do público foi imediata. Fico surpresa com o resultado, é grata ao saber que famílias e gerações acompanham meu trabalho”, explica Bruna Viola ao comentar sobre a resposta do público ao lançamento musical realizado há pouco mais de 10 dias, com audiovisual que supera, somente em uma rede social, a marca de 100 mil visualizações.

A celebração das duas décadas de carreira, além da faixa produzida com a dupla, recentemente, teve a apresentação ao público da canção “Amor Simprão”, parceria realizada com a cantora Paula Fernandes. Pelos palcos do país, Bruna retomou neste ano o show “Encontro de Violeiros de Poroxéu”, com apresentação no Mato Grosso, estado escolhido por ser o primeiro onde realizou um show e para os próximos meses anuncia a gravação de um audiovisual em comemoração aos 20 anos de carreira em Cuiabá, sua cidade natal.





“Ainda não tenho data confirmada, mas posso garantir que será um showzão para fazer o ‘pau cair da fôia’. Eu só tenho um DVD, o “Melodias do Sertão”, trabalho que resultou na conquista do Grammy Latino. E mereço celebração esse momento de comemoração pelos meus 20 anos de carreira com um outro DVD. E, claro, também será um presente para os fãs que me acompanham ao longo deste tempo”, antecipa.

Sobre o atual momento vivido pelo sertanejo, marcado pela liderança nos principais rankings de consumo de estilos musicais, a cantora destaca que a música sertaneja é o retrato da sociedade. “Assim como as pessoas mudaram, a música também se transformou. Hoje temos uma maior variedade de estilos também dentro do próprio gênero, e isso só fortalece o mercado e trabalho dos artistas. Não é à toa que a música sertaneja é uma das mais ouvidas nas rádios do Brasil e está sempre na liderança dos rankings das plataformas, além de arrebatar multidões em festas e eventos. Todo mundo está com muito trabalho, graças a Deus”.

Além de percorrer o país com a apresentação de seus shows, Bruna Viola se prepara para participação na Festa do Peão de Barretos, evento mais disputado pelo público admirador do estilo sertanejo. Na ocasião, Bruna terá presença como convidada em uma das apresentações a serem realizadas pelos sertanejos e embaixadores do evento, César Minoti & Fabiano.