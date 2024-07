Divulgação Guto Melo, idealizador do evento e MC Hariel, homenageado na última edição da premiação





O Digital Awards BR, evento de premiação do mercado digital brasileiro, anuncia a abertura das inscrições para a edição de 2024. Neste ano, a festa de entrega do evento, que celebra os maiores nomes e empresas do setor, acontecerá no dia 26 de novembro, no Teatro Renaissance, em São Paulo, onde além da homenagem aos premiados também serão programados importantes painéis de discussão com grandes nomes do mercado.

"O Digital Awards BR é mais do que uma premiação, é um momento de celebrar a criatividade, a inovação e o talento que impulsionam o mercado digital brasileiro. Estamos ansiosos para receber as inscrições e reconhecer os destaques deste ano", resume o idealizador do evento Guto Melo.

Criado em 2016, o Digital Awards BR tem como missão valorizar profissionais e empresas que contribuem para o desenvolvimento do mercado digital brasileiro. A premiação abrange diversas categorias, como Marketing Digital, E-commerce, Redes Sociais, Inovação e Tecnologia, Conteúdo Digital, Mobile e aplicativos, entre outras, reconhecendo o talento e a criatividade que impulsionam o crescimento do setor.

Apresentado por Guto Melo e Vanessa Bellini, o Digital Awards 2023 contou com 21 categorias, que contemplam profissionais e empresas de destaque em segmentos como apps, bancos digitais, blogs, business, e-commerce, economia digital, eventos de marketing digital, e-music, e-sports, games, influenciadores, infoprodutores, inovação digital, memes Brasil, podcasts, publicidade, sistema de pagamento, sites/portais, startups e turismo e negócios. A premiação foi transmitida ao vivo pelo YouTube.

Dentre os destaques, MC Hariel, um dos maiores funkeiros da atualidade, levou o prêmio na categoria Music. Kika Sato, mãe da apresentadora Sabrina Sato, foi o destaque como Influenciadora, assim como Lívian Aragão, filha de Renato Aragão.