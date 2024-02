Divulgação Vivi Cake ficou conhecido pelos bolões diferentões que prepara





O Big Brother Brasil pode ser considerado um grande divisor de águas no mercado do entretenimento brasileiro. Conhecido pelo canhão de engajamento, muitos se mostram interessados em participar para mostrar sua verdadeira personalidade, como é o caso de Vivi Cake, apresentadora do SBT e criadora de conteúdo digital, que ficou conhecida pelos bolos em formatos “diferentões” na web.





“Apesar de ficar um pouco confusa respondendo essa pergunta e pensando bastante, um reality específico que eu entraria seria o BBB. É um programa que dá muita visibilidade e dá às pessoas a oportunidade de conhecer quem é você de verdade. Nesse mundo da internet, onde a gente produz vídeos curtos de 15 segundos até 1 minuto, nossos seguidores não conhecem a gente de verdade”, diz.

Vivi afirma que sua personalidade é muito forte e talvez as pessoas poderiam se assustar: “Acho que as pessoas se surpreenderiam um pouco com isso. Por eu ter viralizado nas minhas redes sociais fazendo bolo, uma coisa doce, sempre cozinhando, talvez as pessoas me veem dessa forma. Eu percebo que tem algumas pessoas que acham que eu sou doce demais, eu de fato sou, mas também tenho uma personalidade muito forte. Eu sempre falo que sairia amada ou odiada.

“Eu acho que morna eu não seria, aquela pessoa que não tem opinião, sabe? Eu tenho muita personalidade. Quando tá acontecendo alguma coisa na minha frente, eu quero dar minha opinião, quando eu vejo que uma pessoa foi humilhada, eu quero defender, eu quero tomar as dores das pessoas. Se a pessoa me estressar, eu vou lá e falo. Eu não consigo ser falsa e fingir na frente de uma pessoa que tá tudo bem, quando não tá”, continua.

Apesar da visibilidade positiva, é recorrente o fenômeno do cancelamento de personalidades dentro do programa, por conta do alto alcance. Para a influenciadora, é impossível dizer que esse medo não existe, mas afirma que lidaria bem com a situação.

“Eu sentaria e pensaria no que eu fiz para ser cancelada, tentaria melhorar como ser humano, ou tentaria explicar o que aconteceu e o meu lado na história, porque a gente vem de uma sociedade carregada de pensamentos contraditórios. Acho que hoje em dia o cancelamento é muito fácil, porque as pessoas julgam muito o comportamento das outras, a gente está em uma era de mudança de comportamento, as pessoas julgam demais. Então é uma coisa muito fácil de acontecer”, revela.

Além de toda a pressão externa, existem inúmeros perrengues que os participantes do BBB passam dentro da casa mais vigiada do Brasil. A apresentadora revela que o motivo de maior estresse para ela seria o banheiro: “Dividir banheiro é uma coisa que realmente é muito complicada pra mim. Desde quando fui morar sozinha, eu sempre tive meu banheiro muito limpinho. Quando eu conheci meu marido e fomos morar juntos, eu tive que ensinar ele a usar o banheiro da forma que ficasse mais limpa possível. Usar o banheiro que outras pessoas usam é uma questão que tenho uma certa resistência. Seria a pior coisa”

“O que eu mais sentiria saudade lá dentro seria dos meus animais. Ficar três meses longe dos meus pets é uma coisa meio insuportável para mim. Eu não consigo viajar e ficar mais de uma semana longe deles. Então, três meses longe dos meus pets e sem saber como eles estão? Pior ainda, sem saber como eles estão sem mim. Para mim seria muito dolorido”, afirma.

Sucesso nas redes sociais com mais de 15 milhões de seguidores, onde compartilha seus bolos em formatos ‘diferentões’, Vivi apresenta o quadro ‘É Doce ou Não É’ no programa da Eliana e já participou do Mais Você, onde conheceu Ana Maria Braga, sua maior referência no meio artístico. Tanto sucesso fez com que ela recebesse um convite para participar de um reality, que foi recusado por não ter muito a ver com seu perfil, segundo a influenciadora.