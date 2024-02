Reprodução Davi conquistou 3 milhões de seguidores em sua rede social





De acordo com a BR Media Group, holding que lidera a revolução da Creators Economy, Beatriz Reis e Davi Brito seguem no topo do ranking de popularidade na rede social Instagram. Com um crescimento exponencial, Davi, participante do Puxadinho, conquista a marca de mais de 3 milhões e somente essa semana o brother ganhou mais de 1 milhão de novos seguidores.





Na sequência, vem Rodriguinho com um aumento de 16%, ou seja, 500 mil novas pessoas no seu perfil. Para fechar o TOP 3, a sister Beatriz, do time dos Pipocas, que alcança 400 mil novos corações, no mesmo período.

Porém, para alguns participantes, a semana não foi tão positiva, a participante do camarote, Yasmin Brunet teve uma queda de 4%, ou seja, menos 306 mil na sua rede. Assim como Wanessa com menos 64 mil pessoas e Leidy com uma pequena queda de 4 mil seguidores na plataforma.