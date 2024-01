Divulgação Vivi Cake durante gravação do PodCMais





Durante participação no podcast "PodCMais", a influenciadora Vivi Cake, sucesso nas redes sociais com seus bolos diferentes e realistas, revelou que teve uma tremenda dor de barriga meia hora antes de ir para o programa "Mais Você", da apresentadora Ana Maria Braga.

"Sempre sonhei em ir na Ana Maria, mas vocês não vão acreditar. Meia hora antes, eu tive um 'piriri', contou. "Ficou muito nervosa?", questionou Laura Portiolli, uma das apresentadoras do podcast. "Eu acho que tive intoxicação alimentar", respondeu Vivi.

Ela, então, é questionada quando o fato aconteceu. "Meia hora antes de ir para o programa. Como você resolveu?", perguntou Laura. "Não resolvi. Coloquei minha cara de linda lá e pensei: 'Se comporta, porque você está prestes a realizar um grande sonho e tem que dar tudo certo'. É aquela coisa de quem vê close não vê corre. No ar, eu coloquei aquele sorriso e foi. Fingi que não estava nervosa ao lado da Ana Maria Braga. Me concentrei no que precisava ser falado", lembrou.

Vivi participou do "Mais Você" para fazer a publicidade de uma marca de tintas. Na gravação, Ana Maria Braga comeu um 'rolo de tinta', em meio à presença da apresentadora do quadro “É Doce ou Não É”, no programa da Eliana. O objeto, na verdade, era um bolo artístico da influenciadora.