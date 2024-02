Divulgação Júllia Zimmêr parabeniza Luan Santana após mega show em Sorocaba





O sertanejo Luan Santana realizou uma mega apresentação de seu aplaudido show "Luan City 2.0", na noite do último sábado (27), na Uzna, em Sorocaba. Após arrancar os aplausos do público, o astro do sertanejo pop recebeu convidados em seu camarim, como a cantora Júllia Zimmêr, que recentemente lançou o single e clipe "Ja Sei de Cor" .





"Foi maravilhoso conhecer o Luan, um dos grandes grandes representantes da música brasileira. Suas músicas são lindas e tocam especialmente o coração do público. Ele possui uma história linda na carreira e ver tudo que conquistou no mundo do sertanejo é motivador. Ele é uma inspiração para mim como artista", comenta Júllia Zimmêr.

Atualmente, o cantor conta com duas músicas no Top Brasil, a principal playlist nacional do Spotify: "Meio Termo", que já registra 136 milhões de plays; e "DEJA VU", que conta com a participação de Ana Castela e está na quinta posição do ranking.