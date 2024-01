Divulgação Manu Bahtidão e Júllia Zimmêr





Manu Bahtidão, cantora de destaque na atual cena da música brasileira, agitou o público paulistano durante o feriado de aniversário da cidade. Na noite desta quarta-feira (24), ela realizou apresentação especial no Villa Country e, hoje, foi um dos artistas convidados do “Ensaio da Anitta”. Dona de uma simpatia e humildade, a artista motiva a novos nomes do meio musical, como a jovem cantora Júllia Zimmêr, que foi recebida no camarim e presenteada com feat. a capela, da canção “Quem Perde É Quem Trai”.

“Sempre admirei Manu. Além de um exemplo, como mulher e cantora, ela motiva a todos pela coragem, pelo foco, pela determinação que teve ao não desistir de seus sonhos. A primeira vez que ouvi ‘Quem Perde é Quem Trai’, me lembrei das minhas primeiras apresentações como cantora em festivais da região em que eu morava, na versão de Miley Cyrus, como The Climb”, conta Júllia Zimmêr.

Com lançamento nas plataformas digitais, recentemente, do single e clipe 'Já Sei de Cor' , a jovem cantora gaúcha não esconde a emoção em estar ao lado de um dos maiores nomes da música nacional. "Cantar com a Manu essa música, tem um grande significado para mim, agora de uma forma mais íntima ainda. Manu é luz. Ela foi muito receptiva comigo, em todos os sentidos. Foi uma experiência incrível poder estar e cantar ao seu lado. Sua energia transmite muita positividade e seu talento nos motiva a nunca desistir. Sou grata pela oportunidade de criarmos um momento tão especial juntas", finaliza.