Divulgação Motumbá inicia agenda de Carnaval com show em Brotas de Macaúbas/BA





A banda Motumbá, liderada pelo músico Alexandre Guedes, vai animar o Carnaval de Brotas de Macaúbas, a 600 km de Salvador, com show gratuito, no próximo sábado (3). A apresentação será realizada no palco montado na Praça da Matriz, centro da cidade baiana.





No repertório, que mistura clássicos como ‘Bororó’ e novos singles como ‘Naná’, ‘Gira Mundo’ e ‘Com Dinheiro, Sem Dinheiro’, o grupo percussivo promete sacudir a cidade que vai inaugurar sua participação na folia momesca em 2024, que reserva ainda passagens por Muritiba, no recôncavo, Salvador, onde se apresenta dia 10 de fevereiro na Boca do Rio, no palco montado pela Prefeitura no Parque dos Ventos, e no trio elétrico do Governo do Estado da Bahia, no circuito Dodô na terça-feira, além dos municípios Barreiras e Paratinga.

“O ano de 2024 chegou cheio de axé e energia. Estamos na estrada desde o réveillon e é sempre uma alegria encontrar o público no verão. As coisas ficam, literalmente, mais quentes, né?!”, afirma com entusiasmo Guedes.