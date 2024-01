Divulgação Apresentadora Patrícia Poeta é destaque como madrinha da festa de 2024





A capital paulista fará muita folia com um dos nomes mais representativos do Carnaval da cidade, o Gueri-Gueri, para a edição 2024 de seu Baile de Carnaval, no próximo dia 3 de fevereiro, no Villaggio JK. A novidade deste ano é que além da Bateria da Gueri-Gueri, composta por instrumentistas conceituados das escolas de sambas da cidade, dois shows agitarão a programação: o Grupo Fundo de Quintal e o Entre Elas.

“É um ícone do nosso samba. O Gueri-Gueri completa 38 anos de existência, e na sua história já passaram nomes como Elza Soares, Beth Carvalho, Neguinho da Beija-Flor, entre outras lendas e o Grupo Fundo de Quintal era um sonho antigo que agora vira realidade. Será imperdível!”, diz Fernanda Suplicy, que dirige o Gueri-Gueri e filha dos idealizadores.

Outra performance inédita é do Entre Elas, grupo com três mulheres (Gi Guedes, Manoela Pires e Jéssica Antunes) que mostra a força do samba de Florianópolis. Já as Djs Simone Khie e Michelle Schneider garantem o beat de folia. Muita dança também acontece com a apresentação da badalada personal trainer Cau Saad que montou uma coreografia especial e interativa para o dia. “É um prazer estar com o Bloco da Cau no Gueri Gueri em mais uma edição! Eu não perco um!”, diz Cau.

O formato que começou como bloco pelas ruas dos Jardins, na década de 1980, passou a ser uma festa e mantém suas tradições. Entre elas a de eleger uma madrinha para cada evento. Sempre uma beldade famosa do entretenimento, do agito social, da moda ou do esporte. Esse ano é a apresentadora da Rede Globo, pelo programa Encontro, a jornalista gaúcha Patrícia Poeta.

“O histórico de madrinhas do Gueri-Gueri é poderoso, e sempre buscamos conectar mulheres que sejam incríveis, vibrantes, autênticas e que gostem de Carnaval. A Patrícia Poeta é tudo isso e mais um pouco! Estamos honrados por ter aceitado o nosso convite”, diz Fernanda. Já a Rainha do Gueri-Gueri 2024 é Ivi Pizzott.

A atriz, bailarina e apresentadora foi rainha de bateria da Camisa Verde, passista em destaque na Beija-Flor e por nove anos bailarina do Domingão do Faustão é uma das professoras na Dança dos Famosos. É mulher do ator Luiz Navarro das novelas Elas por Elas, Todas as Flores e protagonista da série da HBO, Pico da Neblina.

E como o Baile de Carnaval do Gueri-Gueri acontece 24 horas depois do Dia de Iemanjá, a grife Ellus ilustrou em camisetas uma homenagem à Rainha do Mar. Celebração que será encontrada na decoração do evento.