Além do grande anfitrião da noite Rafael Scan, o DVD contou com participações especiais que enriqueceram ainda mais a experiência musical. Entre os convidados estavam a renomada cantora Adriana Ribeiro e o talentoso Marco Zimmer. A presença desses artistas consagrados na cena musical proporcionou diversidade e emoção ao espetáculo.

A escolha da fazenda como cenário trouxe uma atmosfera única e intimista ao projeto, que contou uma nova história na carreira do artista. Presidente Castelo Branco, situado estrategicamente próximo a Maringá, trouxe um toque especial à produção.

O cantor Rafael Scan gravou o aguardado DVD "Uma Nova História", no último dia 19 de janeiro. O local escolhido para esse momento especial foi uma fazenda em Presidente Castelo Branco, um município localizado na região de Maringá, próximo à cidade homônima. O evento foi um sucesso de público e tornou-se uma noite inesquecível para os fãs e amantes da música sertaneja.

** Davi Brandão é jornalista com atuação no campo da Comunicação há quase 25 anos, circulando pelos diversos segmentos do entretenimento.