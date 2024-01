Divulgação Marília Tavares diz que 'ficha não caiu' em relação ao sucesso





Marília Tavares, a jovem roraimense que conquistou o Brasil durante sua participação na edição de 2020 do reality "The Voice Kids" , aterrissou na capital paulistana para sua segunda apresentação pelos palcos da cidade. Sua estreia no palco da Villa Country mostrou as razões pelo qual é uma das promessas da cena musical brasileira e confirma a gravação de seu primeiro DVD, em março, quando comemora seus 18 anos.

Ela foi a primeira artista a subir no palco, com a missão de esquentar o público para as apresentações posteriores, de Manu Bahtidão e João Gomes . E não ficou intimidada, mostrando além de talento uma presença de palco e vozeirão de tirar o chapéu. Além de seus hits "Me dói imaginar" e "Vamos falar de amor" a roraimense interpretou músicas de Alcione e de cantoras sertanejas como Marília Mendonça, Maiara e Maraísa, levando o público ao delírio.

Em conversa com nossa coluna era notória a felicidade da jovem, que arrancou aplausos do público. "Comecei em barzinhos e, hoje, subir no palco dessa grande casa é um sonho realizado. Por vezes, pensei em desistir, mas não poderia deixar meus sonhos de lado. Confesso que minha ficha ainda não caiu. Vejo tudo que está acontecendo comigo e, por vezes, não acredito que esta seja realidade em minha vida.

Questionada sobre o gosto aos "modões de viola", que arrancou aplausos durante uma apresentação no show, ela disse. "Amo sertanejo. Sou fã dos grandes artísticas do meio, como Leonardo, Bruno e Marrone, Roberta Miranda e, claro, a eterna Marília Mendonça", disse.

Com exclusividade, a cantora antecipa a gravação de seu primeiro DVD. "Estou já com muita ansiedade. Dia 26 de março, meu aniversário e a gravação do DVD, que farei em Goiânia", antecipa a cantora que cumprirá uma agenda lotada de apresentações durante o Carnaval.