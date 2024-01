Divulgação João Gomes afirma viver o momento mais feliz da vida





O pernambuco João Gomes, conhecido como o rei do forró e do piseiro, levantou o público presente na Villa Country, na madrugada da última quinta-feira (25), em noite de celebração dos 470 anos de São Paulo. Com entrada no palco por volta das 3h da manhã, João Gomes, conhecido por seus hits avassaladores, não deixou a desejar e fez um show memorável.





Em conversa com nossa coluna antes de subir ao palco, o cantor comentou sobre essa nova apresentação, realizada em um momento festivo dos paulistanos. "São Paulo é um lugar abençoado, que nos proporciona muito trabalho. Tenho muito amor e agradeço essa grande cidade. Estou feliz em fazer parte desta história através da música. Uma cidade gigante que não se preenche somente de paulistas, mas também de nordestinos, nortistas, sulistas e povos do mundo inteiro. Por isso que adoro estar pelos palcos de São Paulo, onde canto com muito amor", pontuou.

Com sucessos como "Meu Pedaço de Pecado", "Dengo" e "Aquelas Coisas", ele levantou o público presente na casa que não arredou os pés antes do final da apresentação. No início da carreira não posso esconder a existência das dificuldades. Mas sempre acreditei em Deus e após passar por tantos obstáculos consegui atingir minhas metas e conquistas. Hoje estou vivendo a melhor fase da minha vida e tenho certeza que cada dia será melhor", afirmou o pernambucano que retornará à capital paulistana, no Carnaval, onde comandará o Bloco do Piseiro.

O cantor vive um momento ímpar em sua vida tanto na carreira, com uma agenda de shows pelo Brasil; quanto pessoal, com a realização do sonho da paternidade, pois no último dia 17 de janeiro, nasceu Jorginho, primeiro filho do cantor e da esposa Ary Mirelly.