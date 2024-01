Divulgação Manu Bahtidão levanta públcio com seu thecnomelody em SP





Manu Bahtidão, uma das vozes mais ouvidas da atualidade na cena musical brasileira, aterrissou na capital paulistana, durante os festejos dos 470 anos de São Paulo. Na capital, a cantora alagoana que conquistou país pisou no palco da Villa Country e, também, foi uma das convidadas do disputado evento "Ensaio da Anitta".





Dona de uma irreverência única, ela realizou o sonho ao cantar em uma das casas de shows de maior referência do Brasil, e poder mostrar ao público o estilo que conquistou o público, o thecnomelody, com hits como "Daqui pra Sempre" e "Vinho Branco" que não deixou ninguém parado.

Em conversa exclusiva com nossa coluna, Manu agradeceu ao carinho dos paulistanos e comentou sobre a importância da metrópole: "São Paulo é o polo de tudo, onde as coisas acontecem mais rápido e de um modo mais esplendoroso. Fico super contente de estar na capital, pois é o resultado de muita entrega. Tudo isso que está acontecendo comigo é fruto de muito trabalho e dedicação", frisou a artista.

Sobre sua explosão no cenário musical nacional, Manu Bahtidão que iniciou no meio artístico, em 2007, afirmou que tudo que está acontecendo faz parte do resultado de anos de batalha nessa estrada. "Até então 2023 foi o melhor ano de minha vida, pois acredito que este ano vem 'arregaçando' com tudo. Todas as portas foram abertas para mim no ano passado, mas nosso trabalho acontece a muito tempo, mas agora que a galera se atentou ao rosto e voz da Manu Bahtidão".

Após o sucesso de "Daqui pra Frente", parceria com Simone Mendes, a cantora lançou nesta sexta-feira (26), o feat. "Love +18", em parceria com Gustavo Miotto.

"Ele me convidou para gravar, pois já queríamos fazer uma gravação juntos,. Ele ele é um amigo incrível, de quem também sou uma super fã e não podia recusar um pedido dele", explica.

"O clipe ficou lindo e divertido, uma canção alegre, pra cima e bem safadinha. Tenho certeza que a galera irá curtir muito. Detalhe, possui umas imagens bem calientes", brinca Manu. "E antes que comecem rumores, já digo que sou muito bem casada e estou super bem com meu companheiro nesses nove anos juntos. Ele é meu 'p...rocudo', como eu chamo", afirmou a artista.

Sobre suja participação no evento "Ensaio da Anitta", um esquenta da diva pop para as festas carnavalescas, a cantora alagoana não dispensou elogios a amiga carioca: "Sou fã da Anitta. Ela é uma das maiores referências da de garra e conquistas no Brasil tanto no envolvimento empreendedor, quanto na área musical. Para mim uma honra fazer parte deste momento tão especial no ensaio dela", finaliza Manu Bahtidão.

