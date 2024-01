Divulgação Exposição promove experiência imersiva ao antigo Egito





“Tutankamon – Uma Experiência Imersiva” abre para a visitação do público nesta sexta-feira (19), em São Paulo. A mostra promove uma experiência imersiva que conecta o antigo Egito aos maiores lançamentos de tecnologia mundial, oferecendo aos visitantes um espaço inovador no metaverso.





O evento propõe ao visitante uma jornada única no tempo ao explorar os segredos de uma civilização milenar e o esplendor de um dos faraós mais emblemáticos. O mix que une história e os maiores avanços tecnológicos, expostos pela primeira vez no Brasil, permite uma experiência divertida, educativa e transformadora. Na exposição, o visitante é convidado a desvendar os segredos dos antigos rituais funerários, explorar os mistérios do submundo egípcio, e reviver, em detalhes arrebatadores, a descoberta da tumba de Tutankamon em 1922.

Por conta de toda inovação tecnológica utilizada no conceito expositivo, a experiência transcende as barreiras do tempo e do espaço, mergulhando os participantes em uma jornada excepcional pelo legado de Tutankamon e do Egito antigo.

Logo na entrada, os visitantes serão conduzidos por sete salas, cada uma oferecendo uma visão única e imersiva do legado de Tutankamon e da civilização egípcia. Este mergulho no metaverso não se limita a uma simples observação do passado, mas sim à vivência genuína e visceral do momento histórico. A união entre passado, presente e futuro se torna tangível, permitindo que os entusiastas da egiptologia experimentem, de forma inigualável, o fascínio e a emoção de desvendar os mistérios de uma era distante.

Para os que se permitirem adentrar neste encontro entre passado e presente, a exposição se revelará como uma fonte de descobertas, inspirações e reflexões. É mais do que uma visita a um museu; é uma experiência que ecoará na mente e no coração, deixando uma marca indelével da grandiosidade do legado egípcio. Onde a tecnologia e a arte se unem para contar a história de um povo e sua herança que desafia o tempo. A mostra poderá ser visitada até 19 de maio, no Shopping Cidade São Paulo.