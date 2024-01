Divulgação Mostra imersiva reflete sobre a geração de resíduos no mundo





"Resíduos Mundanos", mostra imersiva de Mundano em cartaz na Galeria Parede Viva, em São Paulo, destaca a reflexão sobre os resíduos gerados no mundo. Com mais de 90 obras produzidas, a partir de resíduos do consumo humano, Mundano experimenta diferentes maneiras de (re)uso, como nas releituras de obras coletadas por catadores, e utilização de tintas produzidas com a lama de Brumadinho, o óleo derramado no nordeste do país e cinzas das florestas.

"O artista utiliza resíduos que não podem ser reciclados ou que a reciclagem acaba gerando maiores prejuízos ambientais, como contaminação de água potável, emissão de gases poluentes e gasto de energia", diz a curadora da exposição Maria Luiza Meneses.

Mundano, que descobriu o poder do artivismo há 17 anos com a produção de “graffiti paporreto”, em uma luta constante para fazer um impacto positivo no mundo, esteve em Dubai, para a COP28, onde participou do encontro global do programa "Vozes pela Ação Climática".

“Por muito tempo achei que eu estava defendendo a natureza, até que entendi que nunca defendi a natureza, afinal, eu sou a própria natureza e estava me defendendo dessa ganância humana que é sem dúvida uma autodestruição”, afirmou o ativista.

A mostra segue em cartaz de quarta, quinta e sexta-feira e últimos sábados de cada mês, das 14h às 18h. Local: Galeria Parede Viva, R. Gustav Willi Borghoff, 378 - Barra Funda, em São Paulo.