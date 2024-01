Divulgação/Universal Pictures Cena do longa Mergulho Natural





"Mergulho Noturno", longa sobrenatural, chega às telonas de cinema nesta quinta-feira (18). O filme é baseado no curta-metragem homônimo lançado há 10 anos, dirigido e roteirizado por Bryce McGuire, que retorna às mesmas funções para comandar a narrativa no cinema.





Com suspense e muitas reviravoltas, a história acompanha Ray Waller (Wyatt Russell), ex-jogador da liga principal de beisebol, forçado a se aposentar precocemente em função de uma doença degenerativa.

Para mudar a rotina da família e iniciar as sessões de fisioterapia, ele muda para uma nova casa com sua esposa Eve (Kerry Condon), a filha adolescente Izzy (Amélie Hoeferle) e o filho Elliot (Gavin Warren). Porém, o cotidiano da família Waller, outrora feliz, vai ser modificado para sempre, quando um segredo sombrio do passado da casa, envolvendo a piscina, vai desencadear uma força sobrenatural maligna que levará todos ao terror mais profundo e inevitável.

O filme é produzido por Jason Blum, James Wan e está em cartaz nos cinemas de todo o país, com versões acessíveis.

Confira o trailer do filme: