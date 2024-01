Divulgação Bloco Pagode Total comemora 24 anos com melhor do samba baiano





O Bloco Pagode Total se consagra como um dos mais tradicionais de Salvador ao invadir a avenida com toda irreverência e samba baiano no pé, para garantir a alegria de seus milhares de associados. O Bloco que desfila no circuito Osmar, no primeiro dia oficial da folia, já é conhecido pela qualidade musical e animação e comemora 24 anos de história na avenida.





Para o desfile deste ano, estão confirmados os grupos baianos Samba Trator e Companhia do Pagode. Apesar do vasto repertório no cenário musical baiano, é a primeira vez que ambas atrações acompanharão o Pagode Total. Outro destaque, é o retorno do grupo É o Tchan, que desde de 2020 não comanda o trio da instituição. Para a ocasião, Beto Jamaica e Compadre Washington garantem um repertório especial, programado especialmente para os associados, regado a muito samba de roda e hits que marcaram a trajetória da banda que este ano comemora 30 anos de história

“Este ano o Pagode Total programa um desfile inesquecível na maior festa popular do mundo. É que, além de toda alegria já característica do bloco”, comenta Reinaldo Silva Santos, presidente do bloco e mais conhecido como Branca de Neve.

A expectativa do bloco é de mais um ano para reunir centenas de jovens que acompanham a instituição no desfile.