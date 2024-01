Ari Teles/ Divulgação Juju Salimeni retorna ao carnaval paulistano





Juju Salimeni anuncia a conquista de mais um posto no carnaval paulistano. Em 2024, ela fará uma jornada dupla, desempenhando o papel de rainha de bateria na Barroca Zona Sul e será musa de um dos camarotes no Anhembi.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (18) em suas redes sociais. "Na contagem regressiva para o meu tão aguardado retorno ao #carnaval SIM! Além de desfilar como Rainha da Bateria, recebi o convite especial para ser MUSA no @camaroteessepe na sexta-feira, dia 09 de fevereiro! Vamos curtir juntos essa energia incrível da Avenida e depois no Camarote mais agitado do Anhembi!. Então corre para garantir seu ingresso! !", escreveu.

O último Carnaval que Juju Salimeni desfilou foi o de 2020 com rainha de bateria da X-9 Paulistana, onde brilhou por três anos seguidos. Ela também já foi musa da Mancha Verde, em São Paulo, e na Unidos da Tijuca, no Rio.