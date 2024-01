Divulgação Jovem artista conta com importantes parcerias musicais, como Pocah, Kevin o Chris e Biel do Furduncinho





MC Durrony costuma compor seus hits de forma descontraída, simples e bem-humorada. O artista apresenta em suas músicas histórias que fazem parte da narrativa humana e, desta vez, destaca o hit "Você Não Ama Eu”, funk autoral, que será lançado nesta sexta-feira (12), à meia-noite, em todas as plataformas digitais.





A canção tem o beat forte do som do tamborzão, e marca o primeiro lançamento do Mc Durrony, em 2024. “Você Não Ama Eu” é um funk viral do tipo “sincerão”, com uma mensagem explícita endereçada às mulheres interesseiras e egoístas, que costumam escolher seus relacionamentos quando estes lhe são vantajosos. “Te amo / Te amo / Você não ama eu / Tu ama o meu malote / Você só se envolveu / Pra mim te deixar forte”.

“O ano mal começou e já estou nessa correria toda. Ansioso demais pelo lançamento desta música. Acho que a galera vai curtir, porque todo mundo conhece alguém assim, né? 2024 vai ser bom e vai ser intenso. Estou preparando muitas outras canções e colaborações inéditas de sucesso. Vai chover lançamentos, aguardem!”, pontua Durrony.

Durrony é conhecido por suas trends nas redes sociais e pelas parcerias de sucesso com artistas do segmento como Pocah, Kevin o Chris e Biel do Furduncinho. O artista, que vem colecionando hits virais de sucesso, faz parte do casting da Warner Music Brasil e já acumula mais de 1 milhão de ouvintes no Spotify.