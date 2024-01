O espetáculo estreia neste sábado (13), no Teatro Renaissance, com sessões aos sábados, às 21h, e domingos, às 20h.

A peça aborda temas urgentes e atuais e destaca questões como a vergonha e o medo de denunciar, a falta de apoio das autoridades e a fragilidade da vítima em relações tóxicas. "O teatro tem o poder único de sensibilizar e provocar mudanças, e essa peça é um grito de socorro contra a violência em relacionamentos, especialmente entre casais do mesmo sexo. Afinal, a arte desempenha um papel crucial no enfrentamento da violência em uma sociedade machista e preconceituosa", finaliza o autor.

"Interpretar o papel de Eduardo é um desafio e é necessário. Abordarmos questões como a homofobia e a violência em relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo é crucial. Assim, 'INVISÍVEL' é um chamado à conscientização e empatia", comenta o ator.

João Côrtes estreia nos palcos de São Paulo a peça "Invisível", monólogo com autoria de Moisés Bittencourt que mergulha nas complexidades de um relacionamento abusivo entre dois homens. A trama destaca a história de Eduardo, cuja vida é marcada por uma convivência dolorosa com seu parceiro, Michel.

