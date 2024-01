Divulgação Cantor e influenciador reflete sobre conquista de fãs na internet





O jovem cantor e youtuber Victor Carlos da Silva, conhecido no meio digital como 'Boydemais', passou a ganhar destaque na web e angariar seguidores ao apresentar ao público postagens de acontecimentos sobre seu dia a dia.

Natural de Belo Horizonte, o jovem sempre sonhou em conseguir mudar a sua realidade de vida para ajudar os familiares, sempre almeja o sucesso e a fama ao julgar como algo extremamente positivo e benéfico, mas assim como tudo na vida tem dois lados, com o sucesso na internet não é diferente. Segundo o 'Boydemais', a pressão que a internet impõe é enlouquecedor. "Pensei em desistir da minha carreira quando comecei a crescer muito rápido não suportei a pressão da internet, mas logo logo fui me adaptando a fama e as responsabilidades que nela existem", conta Victor.

Leia também Caju Pra Baixo faz temporada na cidade de São Paulo





O jovem também ressalta que por um momento de sua vida chegou a se julgar como ingrato, pois ele conseguiu atingir o sucesso que tanto buscava e ter passado por sua cabeça a desistência da carreira foi frustrante. "Influencio diretamente na vida das pessoas com meu trabalho, incentivando elas a nunca desistir dos sonhos delas, a continuar acreditando e batalhando, que se eu conseguir mudar minha vida, elas também conseguem, um garoto periférico igual a mim, também consegue mudar de vida, basta acreditar", aconselha.

Atualmente, o cantor é conhecido por suas músicas e seus vídeos e, recentemente, também passou por uma sedação de quase oito horas para se submeter a uma tatuagem sem sentir dor, semelhante ao que o cantor MC Cabelinho e MC Pedrinho fizeram.