Reprodução/Globoplay Yasmin Brunet e Wanessa Camargo





Yasmin Brunet, conhecida por seu estilo de vida saudável aqui fora, compartilhou no BBB 24 a batalha contra a abstinência do cigarro eletrônico, conhecido como Vape. Em conversa com a cantora e colega de confinamento, Wanessa Camargo, a modelo mencionou a tentação de recorrer ao cigarro tradicional para lidar com a privação do Vape, despertando o interesse sobre a possível semelhança entre os dois.





De acordo com o psicólogo Romanni Souza, à percepção comum, os Vapes são aparelhos para facilitar a inalação produtos químicos presentes nos líquidos, incluindo a nicotina, prejudiciais ao organismo assim como os cigarros convencionais, devido às diferentes substâncias tóxicas presentes. "A abstinência real causada pelos componentes viciantes do Vape, destacando sua natureza perigosa, capaz de causar danos à saúde e dependência" explica.

Romanni explica que os sintomas de abstinência incluem alterações de humor, dificuldade de concentração, irritabilidade, tremedeira, insônia e cefaleia. Durante a primeira semana sem o Vape, os efeitos colaterais podem surgir devido à liberação de antioxidantes, enquanto após um mês, a pessoa pode se sentir psicologicamente cansada, embora seu organismo esteja mais fortalecido", enfatiza o psicólogo.

O especialista sugeriu abordagens para enfrentar a abstinência de maneira saudável e enfatiza a importância da psicoterapia, e da Neopsicologia, evitar ambientes com fumantes, praticar exercícios físicos e até considerar a companhia de um cachorro. "A revelação de Yasmin Brunet no reality levanta questionamentos sobre os desafios enfrentados por quem busca abandonar o hábito do Vape, enquanto a análise do especialista fornece insights valiosos para compreender e superar essa jornada", finaliza Romanni Souza.