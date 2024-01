Divulgação Grupo carioca é destaque em casas de show de São Paulo





O grupo Caju Pra Baixo, com mais de dois milhões de ouvintes mensais nas plataformas de streaming e cerca de seis milhões de visualizações no volume 1 de seu recém-lançado audiovisual “10 Anos do Caju”, destaca para o mês de janeiro, agenda de shows em casas paulistanas.





Formado pelos vocalistas João Pedro e Maguzinho, que também acompanham no banjo e reco-reco, respectivamente. Além de Urich Jonathan (tantan), Bruno Costa (surdo e voz) e Bidell (cavaco), o quinteto de pagode iniciou carreira em 2013, durante uma roda de samba entre amigos em Marechal Hermes, na zona norte do Rio de Janeiro.

Do partido alto ao pagode, o show “#Onde Tudo Começou” já soma mais de 28 milhões de visualizações no Youtube. As músicas, “Eu e Você Tudo a Ver” e “Impossível te Esquecer” são alguns dos grandes sucessos do grupo.

Em sua trajetória, o grupo percorre o Brasil fazendo shows por todas as regiões, já tendo feito, também, parte do aniversário do jogador de futebol Felipe Coutinho, na Espanha. Samba, pagode, música boa e muita diversão serão os ingredientes principais do grupo, que lançou recentemente o audiovisual “10 anos Caju Pra Baixo”.

O projeto, já disponível nas plataformas digitais, traz participações especiais de nomes como Belo, Ferrugem, Di Propósito, Lourena, Julio Sereno e Mumuzinho, com que o grupo canta a faixa “Trajetória”, que se mantém entre as músicas mais pedidas nas rádios em todo o Brasil. A agenda completa dos shows em São Paulo pode ser acompanhada pelas redes sociais do grupo.