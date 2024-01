Divulgação Kekel e Kevin se unem para novo single





MC Kekel e MC Kevin o Chris surpreendem os fãs com uma colaboração inovadora na recém-lançada faixa "Tá Vendo Aê". O single produzido nos estúdios de MC Kevin promete ser um dos hits musicais do Carnaval de 2024.





A parceria entre os artistas, além de celebrar a união de dois talentos, também simboliza uma fusão única de estilos e energia. "Foi gratificante gravar com o Kevin O Chris. Ele me recebeu em seu estúdio, produziu a música, cantou, e tivemos nosso momento de criação juntos", compartilha Kekel.

A música, desde seu lançamento surpresa no SoundCloud de MC Kevin, tem recebido aclamação dos fãs e da crítica, antecipando um possível hit no Carnaval. "Kevin é um artista e profissional surreal, atencioso. Tenho imenso carinho e respeito por ele, e estou muito feliz com essa parceria. Vem hit de Carnaval aí!", declara.

"Tá Vendo Aê" incorpora a essência inconfundível de ambos os artistas ao combinar letras cativantes com batidas vibrantes que prometem contagiar as pistas de dança. Com MC Kevin contribuindo não apenas como produtor, mas também como vocalista, a colaboração representa um marco na evolução musical de ambos.