Divulgação Clipe conta com a participação de alguns atores e influenciadores famosos como Ana Zimmerman e Léo Belmonte





Enrico lança nesta quarta-feira (10), o clipe de sua nova música, "Larga essa rua", single escolhido como a segunda música da divulgação do seu primeiro álbum “Um Dia de Sol”.

O clipe contou com a participação de alguns atores e influenciadores famosos como Ana Zimmerman, Léo Belmonte, Thay Bergamim, Nicholas Torres e Matheus Lustosa. Foi gravado em um bar Country, em São Paulo, em dezembro.

“Resolvi gravar com meus amigos, pois é uma música friendzone, que é aquele cara/menino apaixonado pela amiga e ele vê que ela só fica com gente ruim, e a pessoa ideal na cabeça dele é ele. Ele tenta dizer para ela o tempo todo e ela não ouve até ele tomar uma atitude e conquistar o coração dela no clipe”, declara Enrico.





O cenário do bar Country americano das gravações resgatou e deu ênfase à magia de um primeiro amor. “Eu escolhi gravar nesse local pois gosto muito de música country e eu assisto muito clipe desse estilo e gosto desse contraste que ficou”, enfatiza Enrico.

A canção já está disponível em todas as plataformas de áudio. O clipe pode ser conferido pelo canal do cantor: