O Camarote Nº1, que agita os bastidores da Marquês de Sapucaí, durante o Carnaval prepara uma edição histórica em comemoração aos seus 34 anos de tradição no Rio de Janeiro. Entre as novidades anunciadas pela organização do espaço está a presença de Anitta, cantora e empresária conhecida mundialmente, como musa de sua 33ª edição.





Anitta, conhecida como a ‘Girl From Rio’, título de um de seus maiores hits, se apresentou no badalado espaço localizado no setor 2 da Marquês de Sapucaí. Em 2024, a cantora retorna ao Camarote como uma das principais convidadas do evento, sendo ainda, um dos nomes mais aguardados da noite.

A escolha, para que a carioca ocupasse a posição, se deu pelo constante desejo do tradicional evento em homenagear a cultura do Brasil, que por meio da cantora, vem sendo levada a patamares de nível mundial. “O Carnaval de 2024 terá um gostinho ainda mais especial, pois além de prestigiar a maior festa popular e cultural brasileira, farei isso como musa do N°1. É uma honra ocupar a posição, e não vejo a hora de me jogar no samba”, conta Anitta.

O Camarote Nº1 receberá entre em seu line-up, nomes como Orochi, Xande de Pilares, João Gomes, Nattan, Felipe Amorim, Vintage Culture, L7nnon e Dudu Nobre, que comanda a roda de samba nos três dias de evento.

Os convites individuais para o Camarote já estão disponíveis para compra com valores a partir de R$ 3.170. Todas as informações e novidades sobre o evento serão disponibilizadas no site e nas redes sociais do Nº1 nas próximas semanas.