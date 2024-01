Divulgação Criado por Laura Finocchiaro, projeto visa conscientizar o público





Laura Finocchiaro, cantora, compositora, guitarrista, arte-educadora e produtora musical, comemora seus 41 anos de carreira dando voz aos invisíveis talentos das comunidades. Ela auncia o projeto "Quinze minutos de fama com Laura Finocchiaro", que visa abrir espaço para apresentação da arte e a história de jovens talentos LGBTQIAP+ periféricos.

O festival oferece uma oportunidade para educar e conscientizar o público sobre as questões enfrentadas pela comunidade LGBTQIAP+ e acontece em cinco etapas, com início em janeiro, com a abertura das inscrições, seguindo com a seleção dos concorrentes e divulgação dos classificados em fevereiro.

As eliminatórias, com quatro artistas/grupos a cada etapa, acontecem na zona sul, na comunidade de Paraisópolis, e na zona leste, no Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso, na Vila Nova Cachoeirinha. A final, com dois concorrentes, que terá como palco a Praça Roosevelt, no centro da capital paulista, assim como as duas eliminatórias, acontece em abril.

Atualmente, alguns artistas declaradamente LGBTQIAP+ alcançaram sucesso no mundo da música e exibem sua “vida privada” com naturalidade, mas ainda são poucos em comparação com os artistas que permanecem invisíveis. “Todas as coisas devem ter nomes, ser nomeadas, para que possam ser conhecidas, reconhecidas, aceitas, compartilhadas, para desenvolver a sociedade e libertar. Afinal, só o conhecimento liberta!”, diz Laura.