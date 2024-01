Divulgação Denise Rocha deixa de lado 'Ponto G' e apresenta o 'Ponto A'





A influencer Denise Rocha surpeende seus seguidores ao compartilhar insights reveladores sobre o mundo erótico. Em suas redes sociais, ela comentou sobre o que ela chama de "o novo horizonte do prazer", o 'Ponto A'.





A advogada explica que o 'Ponto A', também conhecido como Anterior Fórnix Erótico (AFE), fica no fundo do canal vaginal, próximo ao colo do útero. "Poucos sabem que essa dobrinha é incrivelmente sensível", comenta Denise.

Ao abordar sobre a anatomia envolvida, Denise Rocha destaca a importância do estímulo adequado. "Quando estamos excitadas, o útero contrai e sobe, expondo o fórnix. É aí que a mágica acontece!", afirma, sugerindo que o 'Ponto A' pode proporcionar um novo nível de prazer.

Quanto aos métodos de estimulação, ela sugere opções como o uso de brinquedos sexuais ou o toque direto. "As melhores opções podem variar, mas a chave é explorar o que funciona para você", aconselha ela. "É sobre experimentar e descobrir o que te leva às alturas", comenta Denise.

"Quando abri minha conta no OnlyFans, percebi que meus assinantes me perguntavam muito sobre sexualidade, prazer. É uma honra poder compartilhar esse conhecimento com eles", explica ela, que tem mais de oito mil assinantes que acompanham seus conteúdos eróticos.