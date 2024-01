Divulgação Atriz destaca novos projetos para o ano de 2024





A atriz Laryssa Dias, destaque do elenco da minissérie "Reis", da Record, onde interpretou a personagem Afra, optou pela tranquilidade da cidade de Campos do Jordão para comemorar a noite de Réveillon. Laryssa escolheu o aconchego e a conexão com a natureza oferecida pela charmosa cidade, conhecida como a "Suíça Brasileira" e recarregar as energias para trilhar o planejamento deste ano.

"O ano que se encerra foi bastante produtivo e espero que este novo período seja marcado por conquistas semelhantes. Tive uma excelente resposta do público que acompanhou esse meu mais recente trabalho na teledramaturgia. Fico satisfeita e honrada com o carinho do público", comenta Laryssa.



Para 2024, a atriz visa dar sequência a trabalhos na teledramaturgia e busca compartilhar seus conhecimentos com aqueles que sonham com a carreira artística. "Neste ano vou utilizar mais as plataformas digitais e lançar uma oficina para atores que visam o trabalho na teledramaturgia. Também comecei a desenvolver um trabalho de lançamento para carreira musical. Estou confiante e este será um ano de muito trabalho", finaliza.



