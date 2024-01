Grasi de Paulo/Divulgação Fábio é destaque na cena carnavalesca carioca desde 2015





Fábio Alves, o muso do bumbum, conquistou o posto de muso na escola de samba capixaba Novo Império, no Carnaval 2024. O influenciador e enfermeiro ficou conhecido na folia por ter um bumbum de 116 centímetros, sendo um dos destaques da São Clemente, no Rio de Janeiro. Ele fez um ensaio fotográfico com o corpo pintado de azul, branco e rosa, cores da agremiação do Espírito Santo.

“Quero agradecer ao carnavalesco Puluker e ao presidente pela oportunidade em poder fazer parte desta linda escola”, disse o novo muso. O sambista se destaca por onde passa com seu derriere tanto no Carnaval, quanto no dia a dia. A estreia na escola será no ensaio técnico, no dia 13 de janeiro, onde ele se apresentará pela primeira vez com toda a escola.

Desde 2015, Fábio é visto como destaque no Carnaval carioca, sendo eleito como melhor "muso", melhor coreógrafo e uma das melhores alas coreografadas, sob sua responsabilidade. Eleito como um dos homens mais bonitos pela Revista LGBTQIA+ Dyo Magazine e o bumbum masculino mais bonito do Brasil por um concurso feito pelo Observatório e Jornal Meia Hora.

A Novo Império, uma das mais antigas e tradicionais escolas de samba do Espírito Santo, prestará homenagem à cidade de Barra de São Francisco, no norte capixaba, com o enredo "Espírito Guerreiro Ancestral. Barra de São Francisco: a Sentinela Capixaba". A agremiação vai falar sobre a história, fauna, flora, os indígenas botocudos, o povo e o futuro promissor do município.

'Sentinela' representa a valentia e bravura dos agricultores e policiais mortos em defesa do território capixaba na Guerra do Contestado.