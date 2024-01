Divulgação Selminho DJ apresenta novo funk "Mais um Ano Passou"





Selminho DJ em parceria com o MC Deene lança seu novo single “Mais um Ano Passou”. A música com título sugestivo para esta época de festejos é destaque em todas as plataformas digitais.





A letra de “Mais um Ano Passou” fala sobre a confissão daquele amigo que se acha esperto demais, casado e cheio de “contatinhos”, que acaba sendo pego no pulo e se dá mal. “Mais um ano passou / Eu achei que ía me dar bem / Eu comecei casado e terminei sem ninguém / Pegando quem não devia e gastando o que não tem / Aponta pro teu mano que tá devendo também”.

“Gosto de compor e de produzir e me divirto muito com isso, porque faço com muita paixão. O funk é, sem dúvidas, uma das minhas maiores alegrias. Tenho prazer em criar para o meu público, porque é ele minha grande inspiração, e é dele que vem o verdadeiro reconhecimento pelo meu trabalho”, disse o artista que atualmente soma mais de 350 mil ouvintes no Spotify, e já fez parcerias musicais de sucesso com MC Durrony, MC Mingau e MC Nego Big.