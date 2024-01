Divulgação Kali durante aula com o affair Ítalo Ferreira, no final do ano de 2023





A Dj Kali resolveu encerrar o ano focada em aprender a surfar. A jovem que vive um relacionamento de dois anos com o surfista Ítalo Ferreira revelou que o affair está dando aulas a ela e brincou sobre a responsabilidade que é ter um campeão olímpico como mentor.

“Nesses dois anos que estamos juntos, sempre me coloquei resistente para me aventurar no surf. Talvez porque não quisesse incomodá-lo ou até mesmo por ser algo até então familiar para mim, mas confesso que cogitar tentar subir em uma prancha me causava um pouco de insegurança. A primeira vez que vi uma prancha foi com o ítalo, então, obviamente, a primeira vez que tentei surfar também foi com ele. Agora imagina a responsabilidade de aprender a surfar com o campeão olímpico”, disse a influenciadora que participou do reality "The Circle Brasil", da Netflix.





Ela relembra que a primeira vez que fez aulas de surf foi no Hawaii, durante uma viagem com o namorado, mas que não levou adiante a experiência. “É engraçado que quando estamos inseguras, tudo aquilo que poderia gerar euforia/alegria, acaba gerando medo e insegurança. E acho que foi isso que aconteceu no primeiro ano do nosso namoro. Eu estava meio perdida, insegura comigo, com meu corpo e isso me impedia de tentar coisas novas. Mesmo assim, o ítalo insistiu e lá fomos nós fazer minha primeira aula de surf no Hawaii (olha que chique). Meses depois, me aventurei em Bali, experiência um pouco traumática tendo em conta que o mar estava lotado e vários surfistas quase me acertaram. Mas pelo menos fiquei em pé em várias ondas, mas claro que sempre com ele me empurrando na onda e auxiliando”, revela.

“Comecei a me redescobrir e ir atrás da minha melhor versão, que não é uma versão perfeita de mim mesma, mas uma versão que se permite tentar coisas novas e que dá valor à rotina e a um lifestyle que me traga felicidade de verdade. Comecei a observar mais o Ítalo e a perceber que ele era feliz com 'muito pouco'. O simples é o que mais o preenche e ter foco o mantém firme no propósito. E foi assim que comecei, seguindo os passos do meu amor, sendo mais parceira, acordando cedo (ou pelo menos tentando) com ele, tomando café da manhã religiosamente todos os dias, acompanhando-o nos treinos e me alimentando de maneira mais saudável. Isso foi tão bom pra mim, mudou meu ano completamente, foi uma virada de chave na minha vida”, compartilha sua visão sobre essa mudança de comportamento.

Kali também conta que uma de suas metas para 2024 é ‘surfar de verdade’. “No final do ano decidi que sim. Quero aprender a surfar de verdade. Essa é uma das metas para 2024”, finaliza.