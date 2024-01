Reprodução Lucas Gallina oferece conteúdos sensuais com assinatura mensal de R$ 129





O Big Brother Brasil chega à sua 24ª edição, e como de costume, não são apenas os vencedores que brilham após deixarem a casa "mais vigiada do país". No mundo pós-confinamento, uma notável lista de ex-BBBs encontrou sucesso ao explorar a venda de conteúdo adulto, como a presença na rede Privacy.

Lucas Gallina: a transformação do vilão

Integrante do BBB20, conhecido como 'O vilão', Lucas Gallina, natural de Florianópolis-SC, surpreendeu ao ganhar cerca de 30 kg de músculo após a participação no programa. Em 2022, decidiu criar seu perfil na Privacy, oferecendo conteúdos sensuais. A assinatura mensal do perfil de Lucas Gallina é R$ 129,00, com descontos atrativos para planos de 3 e 6 meses.

Hadson Nery: sucesso instantâneo

Outro destaque da edição de 2022, Hadson, conhecido como Hadballa, ingressou na plataforma, em 2022, e alcançou um faturamento de R$ 100 mil na primeira semana. A assinatura mensal do perfil de Hadson custa R$ 99,90, com descontos nos planos de três e seis meses.

Lumena Aleluia: ousadia e polêmica

Participante do BBB21, Lumena Aleluia também DJ e modelo, conquistou sucesso em 2022 com suas publicações sensuais e eróticas. Para ter acesso a seus conteúdos exclusivos, a assinatura mensal é de R$ 79,90.

Vanessa Mesquita: campeã do BBB14

A vencedora do BBB14, Vanessa Mesquita agitou a plataforma de vídeos adultos com ensaios de tirar o fôlego, incluindo um nu artístico ao lado da modelo e atriz Vivi Fernandez. Seu perfil tem uma assinatura mensal de R$ 49,90, com descontos nos planos trimestral e semestral.

Luciano Estevan: da eliminação ao sucesso na Privacy

Apesar de ser o primeiro eliminado do BBB22, Luciano Estevan encontrou sucesso com suas fotos e vídeos sensuais na Privacy. A assinatura do perfil custa R$ 9,90 por mês, aceitando diversas formas de pagamento, como cartões de crédito e débito, boleto e PIX.

Wagner Santiago: monetização do romântico do BBB18

O par romântico de Gleici, Wagner Santiago no BBB18, estreou seu perfil na plataforma em abril de 2022, oferecendo conteúdos sensuais e explícitos exclusivos para assinantes. A mensalidade é R$ 39,90, com descontos nos planos trimestral e semestral.