Jess Anjos relembra pressão estética sofrida no início da carreira

Jess Anjos é bailarina, influenciadora digital e apresentadora. No seu currículo, ela carrega o destaque como uma das bailarinas do Faustão e a participação no time de dançarinos das cantoras Anitta e Ludmilla, além criação de conteúdo de marcas nacionais e internacionais, entre outros movimentos que a colocam como personalidade de destaque no meio digital.

Porém, engana-se aqueles que pensam que a vida da jovem sempre foi um conto de fadas. Jess conta que no início da carreira sofreu impactos da pressão estética na carreira e chegou a fazer dietas malucas em busca de padrões sociais de beleza.

“Quando entrei para o mercado de trabalho, essa questão sempre foi muito forte, porque por mais talentosa que eu fosse, anos atrás se a pessoa não tivesse a estética desejada, ser talentosa não era o suficiente. Então passei anos tentando me encaixar nos padrões estabelecidos”, conta.

Dentre os diversos momentos, a influenciadora relembra um que ficou marcante em sua trajetória. “Um episódio que marcou muito foi quando trabalhei em um musical e em um dos números do espetáculo, era de samba e o figurino um maiô super cavado, e uma das minhas colegas veio me “dar um toque” falando para eu colocar mais algumas meia calças porque as minhas celulites estavam marcando demais e no palco ficava muito feio, a partir desse dia eu usava de três a quatro meias para tentar esconder as minhas celulites. E isso me pegou muito forte porque elas (a celulite) sempre foram a minha maior insegurança”, disse.

“Já perdi as contas de quantas dietas e procedimentos estéticos não invasivos eu já fiz nessa época. Cogitei diversas vezes cirurgias plásticas, inclusive já tive coreógrafos que me incentivaram a fazê-las e que acredito que o que me impediu foi o medo de estar deitada em uma mesa de cirurgia, inclusive eu nunca fiz nada pra modificar nem meu corpo e rosto por isso mesmo, pelos riscos que esses procedimentos trazem. Hoje tenho uma relação boa com a minha autoestima. É claro que existem dias incríveis e dias muito difíceis, mas hoje eu me olho com muito mais amor e carinho e não me preocupo tanto em me encaixar mais”, finaliza.