Foto: Divulgacao Gusttavo Lima lança o álbum "Paraíso Particular"





Sucesso nos charts das principais plataformas de áudio, as 12 músicas já lançadas do novo DVD do cantor Gusttavo Lima, “Paraíso Particular”, estão agora reunidas em um único lugar. Os fãs do Embaixador podem adicionar às suas playlists favoritas o álbum “Paraíso Particular" - Vol. 1”.

O projeto fez história, com seu primeiro EP de quatro músicas lançado no tempo recorde de apenas nove dias após a gravação. As estreantes foram: “Inesquecível”, “Devolve”, “Compensa” e “Mala dos Porta Mala” – que traz a participação especial da dupla Matheus & Kauan e mais de 76 milhões de visualizações no YouTube, além de 115 milhões de reproduções, apenas no Spotify.





Na sequência, foram colocadas no ar as canções “Oi Vida” (feat com Wesley Safadão) e “Oficializar” (com Maiara & Maraisa) e o EP Volume 2, trazendo os hits “Canudinho”, “Adivinha” e “Mordidinha”.

A parceria com Ana Castela, em “Canudinho”, tornou-se um dos destaques do DVD, ultrapassando as fronteiras do Brasil e entrando para o TOP 100 Global do Spotify. Sucesso também em países como Portugal e Paraguai, o single ganhou popularidade em Reels e no TikTok e recebeu a certificação “Diamante”, por mais de 200 milhões de streams, entregue ao cantor no início de dezembro. E por falar em certificações, vale ressaltar ainda que “Mala dos Porta-Mala” conquistou Platina Triplo, “Oi Vida”, Platina Duplo e “Oficializar”, Platina.

Em continuidade ao cronograma de divulgação, Gusttavo Lima apresentou mais três músicas que estão na ‘boca da galera’. São elas: “Torce o Olho”, com a dupla Hugo & Guilherme; “Todo Mundo me Ama” e a mais recente, “Sozinha”, com participação de George Henrique e Rodrigo. Os próximos lançamentos do projeto, que é assinado pela Sony Music e Balada Music e tem um total de 22 faixas inéditas, serão relevados ao público a partir de janeiro de 2024.

“Chegamos à metade dos trabalhos de divulgação e é com muita alegria que anunciamos o lançamento desse álbum! O pessoal tem curtido demais as canções já apresentadas do DVD ´Paraíso Particular´ e espero que elas possam continuar fazendo parte das festas, das férias e do verão da galera! E fiquem ligados, porque tem mais surpresas e coisas boas que estão por vir”, comenta o artista.

O Embaixador transformou o “Paraíso Particular” em uma nova label, que acaba de estrear em Fortaleza (CE). Para o evento totalmente inspirado no álbum, o anfitrião mantém o clima de sunset e o mesmo palco do DVD, proporcionando uma maior aproximação com o público. A festa, que viajará pelas principais cidades e capitais do Brasil no próximo ano, conta com ritmos como o sertanejo, forró, pagode e bachata.