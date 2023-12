Divulgação Davi Kneip e McLovin destacam amizade e parceria no novo funk "Ibope"





De um simples encontro à amizade consolidada e comprovada com uma parceria musical. A trajetória marca as histórias de Davi Kneip, dono hit "SentaDona", e McLovin, influenciador conhecido por suas cantadas e que agora faz sucesso na música, que anunciam para está sexta-feira (22), o lançamento de "Ibope", disponível em todas as plataformas de música e que também é acompanhada de um videoclipe, disponível no Youtube.

"A gente estava num rolê e se conheceu pessoalmente. Gostamos um do outro e Lovin comentou de fazermos uma música. No mesmo dia fomos para a minha casa, fizemos a música e dois dias depois gravamos o clipe. Foi tipo tudo muito louco, muito rápido e a nossa prévia deu dois milhões de visualizações", comenta Kneip.

O single é um funk de Belo Horizonte. A produção foi feita por Davi. O videoclipe conta com cenas quentes dos músicos com as modelos contratadas para a produção.