Antonio Chahestian/Record Pesquisa aponta peões que mais fizeram sucesso nas redes sociais





Jaquelline Grohalski é a grande campeã de A Fazenda 15, com 56,17% dos votos. A peoa enfrentou um caminho intenso na temporada, conquistou o Brasil, levando para casa o tão sonhado prêmio de R$ 1,5 milhão mais um automóvel elétrico.





Para mostrar a repercussão do reality, a BR Media Group apresenta uma análise sobre os destaques dessa temporada: quem foram os participantes que mais cresceram nas plataformas Instagram e TikTok durante o reality.

No TOP 3 do Instagram, o 1º lugar ficou com Rachel Sheherazade com um crescimento de 457,32%, ou seja, mais de três milhões de novos seguidores durante o programa. Em seguida vem Lucas Souza e Jaquelline que ganharam mais de um milhão de novos fãs.

No TOP 3 do TiKTok, o 1º lugar ficou com Jaquelline com um crescimento de 15%, são mais de 200 mil novos seguidores. Na sequência vem Lucas Souza e Kally Fonseca que ganharam mais de 100 mil novos fãs.