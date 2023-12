Divulgação Vivi aposta em um novo ano marcado por novas conquistas





O ano que se encerra contou com intensidade para a influenciadora digital Vivi Cake, conhecida pelas apresentações de bolos e doces diferentões. Com participação no Programa Eliana, do SBT, e a postagem de vídeos especiais em suas redes sociais, ela conquista mais de dois milhões de seguidores na atualidade.





"Tive um ano de muito aprendizado. Consegui conciliar a minha vida pessoal com a minha vida empresarial, tive que cuidar da minha saúde por várias vezes, precisei parar e olhar para dentro de mim. Lutei contra um câncer há um ano e, agora, acabo 2023 com muitas conquistas, por exemplo, as duas indicações para o prêmio TikTok Awards . Também fui indicada e ganhei um prêmio Kwai como os melhores do ano”, comenta.

Para o próximo ano, ela antecipa que os fãs conhecerão uma nova Vivi, que se tornou uma mulher muito mais forte, após vencer problemas de saúde. "Tenho certeza que vai ser um ano de muitas mudanças. Vou conquistar muitas coisas, vou sair muito da minha bolha. Será um ano que realmente vou conseguir estourar a minha bolha e que tenho certeza que vai ser o meu ano. No final de 2024 a gente vai sentar para fazer esse balanço de novo e todo mundo vai ver muita coisa positiva minha, eu vou conseguir fazer muito mais. Me curei em 2023 e 2024 vai ser o ano da conquista", finaliza.