Divulgação Lary está em fase de preparação de uma produção audiovisual a ser lançada no próximo ano





A carioca Lary, nome de destaque na cena musical brasileira, especialmente pelo talento criativo que detém com composições musicais de hits interpretados por renomados artistas, como Juliette, Marina Sena, Iza, entre outros.





Um dos pontos diferenciais observados em suas letras, está a presença da luta pelo empoderamento feminino. "Vejo como necessário, não só o meu, mas o trabalho de todas as mulheres envolvidas nesse universo da composição. Escrever sobre empoderamento, empodera! Traz representatividade feminina no mercado, uma batalha ganhou forças de um tempo para cá. É importante e muito bonito fazer músicas que gerem identificação com outras mulheres!", destaca a compositora e cantora.

Lary se prepara para o lançamento, no próximo ano, de uma produção audiovisual diferente de tudo que já lançou, com um repertório repleto de brasilidade. “Para esse meu projeto autoral, tenho preparado muitas músicas, onde transmita a minha verdade no momento. Sobre a minha correria, vulnerabilidades, amores, términos, saudades... Acho que o público vai gostar muito”, finaliza a artista.