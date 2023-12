Divulgação Sarah Fonseca opta por celebrar Natal e Ano Novo junto com namorado na Alemanha





A influenciadora Sarah Fonseca embarca para a Alemanha para a celebração das festas de final de ano. A morena decidiu comemorar tanto o Natal, quanto o Réveillon, no país europeu, junto com o namorado Valentin e familiares do jovem.

Para Sarah, o período de final de ano é marcado por tradições significativas que ela realiza para encerrar um ciclo e dar as boas-vindas ao novo ano que se aproxima. "Sou uma pessoa que acredita em energia e que tudo que a gente faz para o universo, sempre retorna. Antes de acabar o ano eu sempre faço uma geral na casa e tiro coisas para doar ou jogar fora quando não me servem mais", explica. "Realmente dou espaço ao novo e acredito que isso gera uma energia de renovação e de receber o novo no ano que está vindo também", completa.





Para o Réveillon, a jovem também adota as tradicionais simpatias, como a utilização de uma calcinha amarela, no look da virada. Segundo ela, a prática atrai prosperidade, algo que, para Sarah, tem trazido resultados positivos em sua vida. "Tem dado certo até então, me sinto uma pessoa abençoada", revela.

Com boas expectativas para o Natal, Sarah diz que celebrar a data na Alemanha é uma experiência especial. "Será minha segunda vez passando o Natal lá e estou muito animada. Me senti muito bem recebida no ano passado e amei que eles levam o dia especial muito a sério. A família do meu namorado é religiosa como eu, a casa fica decorada, há biscoitinhos de Natal que a gente vê em filme, e uma coisa que eu achei muito especial é que eles cantam. Eu cantei com eles uma música de Natal no ano passado, sendo minha parte em português e eu achei a coisa mais fofa do mundo", disse.

No Ano Novo, a influenciadora e o namorado decidiram manter a celebração mais flexível. Ainda não definiram se irão celebrar em casa ou em alguma festa local, mantendo aberta a opção de escolha conforme se aproxima a data.