Reprodução/ Twitter Kally, ex-peoa, escalou uma estrutura da festa de Lucas Selfie

No último sábado (2), Lucas Selfie promoveu uma festa e convidou alguns eliminados de "A Fazenda 15". Kally esteve presente e causou. Ela escalou a estrutura local e dançou até o chão.



A ex-peoa foi flagrada escalando uma estrutura de metal do local e o vídeo viralizou no Twitter. Kally fez o mesmo em uma festa do reality da Record. Vídeos dela bebendo e dançando até o chão também repercutiram.



E do nada Kally Pinguça escalou uma estrutura metálica na festa do Lucas Selfie. Além de assediar várias pessoas... Só derrota!

🤭🤭🤭🤭 pic.twitter.com/Vf6brt06rj — Naotente (@mcmoon_buk) December 3, 2023









A Kally na festa 🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/uivbXSybiK — Central Reality (@centralreality) December 2, 2023









Além disso, Kally se reencontrou com Cariúcha, Henrique, Nathalia, Sander e Alicia X.



🚨REENCONTRO! Kally, Cariúcha, Henrique, Nathalia, Sander e Alicia X curtiram a tarde de sábado juntos numa festa promovida pelo Lucas Selfie.

pic.twitter.com/MopCKI355C — Central Reality (@centralreality) December 2, 2023









