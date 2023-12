Divulgação Empresário e produtor carioca aposta no talento de jovens da comunidade





A ascensão no campo empresarial e musical simboliza a história de superação e motivação, do carioca Revan Lopes, de 35 anos, proprietário da BomChá Records, produtora e gravadora que abre espaço a jovens em comunidades. Em 2023, artistas empresários e produzidos pelo empresário conquistaram o público nas redes sociais e plataformas de streaming, como VH Diniz e Jhozin que conquistaram milhões de views no meio digital.





“Fazer investimento em algo ou alguém que somente você e algumas, poucas, pessoas acreditam e a incerteza de que tudo pode dar certo ou errado é algo que necessita de coragem e, poucos, encaram esse desafio. Mas eu sempre acredito e penso positivo”, pontua Lopes. “Produção representa você fazer o melhor de si, dando todo esforço e conhecimento na área artística e potencializando sua marca com os resultados conquistados”, complementa o empresário e produtor.

Após o fim de um pesadelo na vida do empresário, ele se tornou empresário, montando sua própria gravadora, a BomChá Records, uma das mais bem-sucedidas do Rio de Janeiro e do Brasil. “Comecei a trabalhar com música e buscando resgatar, salvar a vida de pessoas através da música, que se encontravam perdidas no mundo das drogas e do crime. Eu me formei em Teologia e virei pastor do ministério”.

História de superação

Segundo Revan, as passagens de sua vida foram marcadas por conturbação e momentos de muitas dificuldades. “Tudo começou na gestação, quando minha mãe tentou aborto por diversas vezes, mas após correr risco de morte, desistiu. Tive o abandono de meu pai e minha infância e adolescência foi marcada pela negligência e violência de minha mãe, que parecia ter ódio de mim”, relembra com tristeza.

Com 17 anos decidiu morar com a namorada e, logo, a paternidade bateu à sua porta. Diante das dificuldades, admite que encontrou o mundo do crime para subsidiar os gastos da família. “Comecei com uma quadrilha, que roubava carros, um conhecido que tinha recém saído da cadeia, ensinou eu e meus ‘amigos’ a roubar carros.” relata. “Dos furtos ao encontro com as drogas foi um passo. Eu buscava uma melhoria de vida e, na época, decidi que seria um dos maiores traficantes do Brasil e após seis meses depois, eu era um dos maiores do Espírito Santo”, completa.

“Eu praticava o mal e não me orgulho das coisas que fiz, por conta da vida em que eu vivia, onde eu tinha que impor certa autoridade”, lembra o empresário, preso pela primeira vez, com 22 anos de idade. “Chegando na minha fazenda, eu tirei minha pistola da cintura, guardei embaixo da minha cama e clamei ‘Deus, eu estou sentindo a morte, peço que o senhor permita que eu vá preso, não permita que eu conheça a morte”, conta Revan em relato emocionante.

Após passagem de cinco anos pela prisão, Renan foi conhecendo mais a palavra de libertação da bíblia, enxergando ali uma nova chance e começou a ministrar a palavra de Deus pelos presídios, conhecendo verdadeiramente, o que era o amor. Com diversas transferências de presídio, um advogado que nunca tinha visto, disse a ele, que havia uma falha em seu processo de Revan. “Eu não consegui acreditar naquilo, eu sabia que era uma ação de Deus na minha vida. Eu era visto como um caso sem solução, e Deus me levou para um outro estado para cumprir a palavra dele, onde ele dizia para mim que eu iria embora, pois minha alma estava restaurada. Naquele momento, eu vi a resposta de Deus de todas as minhas orações, para eu mudar e me fez uma nova pessoa”, comentou emocionado, o dono da BomChá.

Revan finaliza e afirma que é um milagre estar vivo. “Acho que sou um milagre, por estar vivo, por Deus não ter permitido eu morrer na barriga da minha mãe e por não ter deixado o crime me levar. Hoje, eu sobrevivo somente pensando no bem, em salvar pessoas que viveram situações parecidas com a minha”.