Divulgação/DreamWorks Confira primeiro trailer de divulgação de "Kung Fu Panda 4"





"Kung Fu Panda 4", nova animação da Universal Pictures em parceria com a DreamWorks Animation, acaba de ganhar seu primeiro trailer. O filme tem previsão de estreia para março de 2024.

Leia também 'Wonka' chega ao topo das bilheterias do cinema nacional





Nesta nova sequência, Po é designado a se tornar o Líder Espiritual e deverá escolher um novo Dragão Guerreiro. No entanto, o corajoso panda se depara com uma nova vilã, a Camaleoa, que deseja obter o Cajado da Sabedoria, que daria à personagem o poder de convocar todos os mestres vilões. Caberá ao panda combater essa força maligna, com muita doçura, bondade e, claro, golpes incríveis de Kung Fu.

A animação conta com direção de Mike Mitchell (Trolls, Shrek Para Sempre) e codireção de Stephanie Ma Stine (série She-Ra e as Princesas do Poder). Rebecca Huntley (Os Caras Malvados) assina a produção. Em 2008, Kung Fu Panda, o capítulo inaugural indicado ao Oscar, tornou-se o filme de animação original de maior bilheteria da DreamWorks Animation e lançou uma franquia que arrecadou mais de US$ 1,8 bilhão nas bilheterias em todo o mundo.

Confira o trailer da animação: